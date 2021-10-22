Местные жители рассказали подробности о ЧП на заводе под Рязанью

В Рязанской области 22 октября случился пожар в пороховом цехе компании "Разряд". В этот момент там находились 17 человек. Никому из них не удалось выжить. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Рассказываем подробности происшествия.



Никто не выжил

Фото: МЧС России

О пожаре на территории завода, который находится в поселке Лесной Шиловского района в Рязанской области, стало известно утром. В момент происшествия внутри находились 17 человек. Об этом рассказал глава администрации Шиловского района Владимир Луканцов.

Прибывшие на место спасатели локализовали пожар, а затем ликвидировали открытое горение. Для координации работы экстренных служб в Рязанскую область также приехал врио главы МЧС России Александр Чуприян. По его словам, причиной трагедии в пороховом цехе стал взрыв.





Александр Чуприян врио главы МЧС России По неизвестным причинами произошел взрыв.

В результате ЧП все 17 сотрудников предприятия погибли. На месте умерли 16 человек, еще одного доставили санавиацией в областную клиническую больницу в городе Рязани, где он и скончался. "Специалистами ОКБ проведены все необходимые мероприятия, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью", – сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Глава региона Николай Любимов заявил, что власти Рязанской области окажут помощь семьям погибших. В свою очередь, министр труда и социальной защиты населения региона Валерий Емец сообщил, что им выплатят по миллиону рублей.





Николай Любимов губернатор Рязанской области Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших. Мы окажем всю необходимую помощь и поддержку.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Для помощи в расследовании глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Рязанскую область криминалистов центрального аппарата. Собственную проверку происшествия организовала областная прокуратура.



"На улицах все спокойно"

Фото: МЧС России

Жительница поселка Лесной рассказала, что никакого взрыва она не слышала.

"Я вышла на балкон. Увидели черные клубы дыма. Подумали сначала, что у нас гаражи загорелись. У нас такое бывает", – поделилась женщина.

Однако потом ей рассказали, что на заводе произошло ЧП. "Там кругом взрывчатые вещества. Такой вот поэтому масштаб. Я слышала, что погибла вся смена", – пояснила она.

Еще одна местная жительница Ульяна рассказала радиостанции "Говорит Москва", что лично знала тех, кто оказался в цехе во время пожара.





Ульяна местная жительница Известно то, что смена была из 17 человек. Всех пофамильно знаю. У Расходчикова остались две дочери – 18 лет и семь вроде. У Камалова Ильдара остался сын, ему тоже 18 лет. Алпатов со мной учился, его сыну 19 лет. Все местные жители.

Другой житель поселка рассказал, что на улицах ничего не напоминает о происшествии, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Самого взрыва я не слышал, о пожаре мне сказали родители. А они в свою очередь узнали из новостей. На улицах все спокойно, речи об эвакуации не было", – сказал местный житель.

По данным источника Life.ru, взрыв на предприятии случился, когда рабочие только заступили на смену и запустили оборудование. После этого начался пожар, сообщает издание.