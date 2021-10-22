Местные жители рассказали подробности о ЧП на заводе под Рязанью

В Рязанской области 22 октября случился пожар в пороховом цехе компании "Разряд". В этот момент там находились 17 человек. Никому из них не удалось выжить. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Рассказываем подробности происшествия.
Никто не выжил
О пожаре на территории завода, который находится в поселке Лесной Шиловского района в Рязанской области, стало известно утром. В момент происшествия внутри находились 17 человек. Об этом рассказал глава администрации Шиловского района Владимир Луканцов.
Прибывшие на место спасатели локализовали пожар, а затем ликвидировали открытое горение. Для координации работы экстренных служб в Рязанскую область также приехал врио главы МЧС России Александр Чуприян. По его словам, причиной трагедии в пороховом цехе стал взрыв.
В результате ЧП все 17 сотрудников предприятия погибли. На месте умерли 16 человек, еще одного доставили санавиацией в областную клиническую больницу в городе Рязани, где он и скончался. "Специалистами ОКБ проведены все необходимые мероприятия, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью", – сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Глава региона Николай Любимов заявил, что власти Рязанской области окажут помощь семьям погибших. В свою очередь, министр труда и социальной защиты населения региона Валерий Емец сообщил, что им выплатят по миллиону рублей.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Для помощи в расследовании глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Рязанскую область криминалистов центрального аппарата. Собственную проверку происшествия организовала областная прокуратура.
"На улицах все спокойно"
Жительница поселка Лесной рассказала, что никакого взрыва она не слышала.
"Я вышла на балкон. Увидели черные клубы дыма. Подумали сначала, что у нас гаражи загорелись. У нас такое бывает", – поделилась женщина.
Однако потом ей рассказали, что на заводе произошло ЧП. "Там кругом взрывчатые вещества. Такой вот поэтому масштаб. Я слышала, что погибла вся смена", – пояснила она.
Еще одна местная жительница Ульяна рассказала радиостанции "Говорит Москва", что лично знала тех, кто оказался в цехе во время пожара.
Другой житель поселка рассказал, что на улицах ничего не напоминает о происшествии, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Самого взрыва я не слышал, о пожаре мне сказали родители. А они в свою очередь узнали из новостей. На улицах все спокойно, речи об эвакуации не было", – сказал местный житель.
По данным источника Life.ru, взрыв на предприятии случился, когда рабочие только заступили на смену и запустили оборудование. После этого начался пожар, сообщает издание.