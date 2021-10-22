Открытое горение ликвидировали на заводе под Рязанью

09:55
Фото: Стрингер/ТАСС
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в цеху по производству пороха на заводе в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"В 09:31 мск на месте пожара дана ликвидация открытого горения на площади 160 квадратных метров", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадали 17 человек, из которых семь погибли. Одного человека госпитализировали, судьба еще девяти остается неизвестной.
В тушении пожара задействованы свыше 170 человек и около 50 единиц техники.
Возгорание произошло на территории завода "Эластик". Изначально сообщалось о трех погибших.
В МЧС исключили угрозу от пожара для населения. На место инцидента по поручению губернатора Рязанской области выехал зампредседателя правительства региона Дмитрий Филиппов.
Три человека погибли при пожаре на производстве пороха под Рязанью – СМИ
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