Открытое горение ликвидировали на заводе под Рязанью

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Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в цеху по производству пороха на заводе в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"В 09:31 мск на месте пожара дана ликвидация открытого горения на площади 160 квадратных метров", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадали 17 человек, из которых семь погибли. Одного человека госпитализировали, судьба еще девяти остается неизвестной.

В тушении пожара задействованы свыше 170 человек и около 50 единиц техники.

Возгорание произошло на территории завода "Эластик". Изначально сообщалось о трех погибших.

В МЧС исключили угрозу от пожара для населения. На место инцидента по поручению губернатора Рязанской области выехал зампредседателя правительства региона Дмитрий Филиппов.

