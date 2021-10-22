На пороховом заводе под Рязанью произошел пожар

Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

В цехе по производству пороха на заводе в Рязанской области произошло возгорание. Три человека погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Возгорание возникло в цехе, где производят порох, на территории завода "Эластик". Трое погибли", – отметил собеседник агентства.

По его словам, еще один человек пострадал. По другим данным, количество пострадавших составляет не менее 15 человек. Всего в цехе на момент ЧП находились 17 человек.

В МЧС РФ утверждают, что угроза для населения от пожара отсутствует. В настоящее время спасатели устанавливают площадь возгорания. В качестве его причины названо нарушение технологического процесса на предприятии.

Как сообщает РИА Новости, на место происшествия направлены две бригады санавиации. Также по поручению губернатора региона туда выехал зампредседателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов.

Ранее возгорание произошло на территории нефтебазы в Рузском районе Подмосковья. К его тушению привлекли пожарный поезд. На момент локализации возгорания его площадь составляла 300 квадратных метров. Спустя два часа пламя удалось ликвидировать.

