СК возбудил уголовное дело по факту пожара на пороховом заводе под Рязанью

Фото: МЧС России

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после пожара на пороховом заводе в Рязанской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

"В результате возгорания на территории ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" Шиловского района погибли и пострадали люди. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", – заявила Петренко.

Она уточнила, что о данном происшествии было доложено председателю СК Александру Бастрыкину.

Как сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, в результате ЧП погибли 16 человек, еще один человек находится в тяжелом состоянии с ожогами 80% поверхности тела.

"В настоящее время проводится медицинская эвакуация пострадавшего в инциденте в Рязанской области в областную больницу", – заявил Кузнецов.

Он уточнил, что глава Минздрава Михаил Мурашко распорядился привлечь к оказанию помощи комбустиологов Центра хирургии имени Вишневского. Также на месте происшествия работают медицинские психологи и бригады медицины катастроф.

Сообщение о пожаре в цехе по производству пороха на территории завода "Эластик" в Рязанской области поступило в МЧС 22 октября в 08:22 по московскому времени. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров.

В МЧС рассказали, что причиной ЧП стало нарушение технологического процесса в одном из цехов.

