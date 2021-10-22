В МЧС назвали причину пожара на пороховом заводе под Рязанью

Фото: ТАСС/Стрингер

Нарушение технологического процесса в одном из цехов стало причиной пожара на заводе по производству пороха в Рязанской области, сообщает News.ru со ссылкой на региональный МЧС.

Сообщение о пожаре в цехе по производству пороха на территории завода "Эластик" в Рязанской области поступило в МЧС 22 октября в 08:22 по московскому времени. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров.

По данным МЧС, в результате происшествия погибли семь человек, еще 10 пострадали. В министерстве также уточнили, что судьба девяти человек остается неизвестной.

По данному факту Следственный комитет РФ организовал проверку.

