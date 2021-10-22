СК начал проверку по факту пожара на пороховом заводе под Рязанью

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Следственный комитет РФ организовал проверку по факту пожара в цехе по производству пороха на заводе в Рязанской области, в результате которого погибли люди. Об этом сообщает ТАСС.

"Сотрудники следственного управления выехали на место происшествия, информация о погибших и пострадавших уточняется, проводится проверка", – сказали в СК.

В ведомстве отметили, что следователи установят причины пожара. По некоторым данным, возгорание могло произойти из-за нарушения технологического процесса на предприятии.

В МЧС сообщили, что в результате происшествия погибли семь человек, еще 10 пострадали. В министерстве также уточнили, что судьба девяти человек остается неизвестной.

В правительстве Рязанской области подтвердили гибель пяти человек, отметив при этом, что поиски еще 10 человек продолжаются.

"Один человек находится в Лесновской больнице с сильными ожогами", – заявили в пресс-службе кабмина.

22 октября в цехе по производству пороха на территории завода "Эластик" в Рязанской области произошел пожар. Первоначально сообщалось о трех погибших. По некоторым данным, всего в цехе на момент ЧП находились 17 человек.

Площадь возгорания составила 160 квадратных метров. На тушение пожара направили свыше 170 человек и около 50 единиц техники.