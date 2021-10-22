МЧС опубликовало видео с места ЧП в Рязанской области

Видео: МЧС РФ

МЧС опубликовало видеозапись с места пожара на заводе по производству пороха в Рязанской области.

На кадрах можно увидеть стоящие на задымленной территории предприятия, пожарные машины и спасателей, разбирающих поврежденные огнем элементы различных конструкций. Также на видео запечатлен голый каркас практически полностью сгоревшего цеха.

Сообщение о пожаре в цехе по производству пороха на территории завода "Эластик" в Рязанской области поступило в МЧС 22 октября в 08:22 по московскому времени. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров.

По данным властей, в результате происшествия погибли 15 человек. Также один человек с сильными ожогами находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. В Минздраве добавили, что судьба еще одного человека пока остается неизвестной.

В МЧС рассказали, что причиной ЧП стало нарушение технологического процесса в одном из цехов. По данному факту Следственный комитет РФ организовал проверку.