Власти подтвердили гибель 15 человек при пожаре на пороховом заводе под Рязанью

Фото: ТАСС/МЧС РФ по Рязанской области

В результате пожара на заводе по производству пороха в Рязанской области погибли 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона.

"Один человек с сильными ожогами находится в Лесновской больнице в крайне тяжелом состоянии. Прорабатывается возможность доставки его в Рязань силами санавиации", – говорится в сообщении.

Данную информацию также подтвердили в региональном министерстве здравоохранения. В ведомстве добавили, что судьба еще одного человека пока остается неизвестной.

Сообщение о пожаре в цехе по производству пороха на территории завода "Эластик" в Рязанской области поступило в МЧС 22 октября в 08:22 по московскому времени. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров.

В МЧС рассказали, что причиной ЧП стало нарушение технологического процесса в одном из цехов. По данному факту Следственный комитет РФ организовал проверку.