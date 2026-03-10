Форма поиска по сайту

10 марта, 12:32

Происшествия

Мужчина украл ювелирные украшения на 3 млн руб из квартиры в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мужчина украл ювелирные украшения общей стоимостью 3 миллиона рублей из квартиры в Москве. Об этом сообщила пресс-служба УВД по ЮАО на сайте столичного главка МВД России.

В полицию обратилась 54-летняя москвичка, которая рассказала, что из ее квартиры на Елецкой улице пропали принадлежащие ей украшения. Спустя время правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний сожитель дочери заявительницы.

Выяснилось, что задержанный похищал ювелирные изделия в течение нескольких месяцев, после чего продавал их в ломбарде. Полученные средства мужчина потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в столице задержали подозреваемого в краже рюкзака с ювелирными украшениями. Предварительно, владелица сумки пришла в один из ресторанов быстрого питания, оставила вещи и ненадолго отошла. В этот момент злоумышленник похитил ее имущество. Общая сумма ущерба превысила 110 тысяч рублей.

"Московский патруль": в Москве стажер стоматологии украла из сейфа полмиллиона рублей

происшествиягород

