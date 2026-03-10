В Минздраве назвали рекомендации по цвету формы медиков необязательными

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Методические рекомендации по внешнему виду медицинских работников были изданы 2 года назад и носят рекомендательный характер. Новых требований по этому вопросу министерство здравоохранения Российской Федерации не выпускало. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Помощник ведомства прокомментировал рекомендации, касающиеся цветового кодирования медицинской униформы для сотрудников лечебных учреждений. Правила предусматривают, что оттенок формы должен соответствовать иерархической структуре медицинского учреждения, при этом для каждой категории персонала установлен свой уникальный цвет.

По его словам, рекомендации являются частью общего документа по реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения и были направлены в регионы сразу после подготовки. Один из разделов посвящен внешнему виду медиков, однако также документ содержит советы по организации внутренних процессов в медучреждениях в соответствии с принципами бережливого производства.

Кроме того, в документе описаны требования к архитектурно-планировочным решениям при строительстве и реконструкции объектов первичного звена, а также приведены варианты логотипов единой "Службы здоровья", которыми могут обозначаться новые и обновленные медицинские учреждения – ФАПы, поликлиники, амбулатории и больницы.

Как подчеркнул Кузнецов, документ подготовлен в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" и направлен на развитие единой системы первичной медико-санитарной помощи. При этом решение о внедрении отдельных рекомендаций остается за руководством конкретных медицинских организаций.

Ранее Минздрав России утвердил стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе. Средняя продолжительность лечения составит 9 дней. В список анализов вошли 27 лабораторных методов исследования. Для диагностики заболевания пациента предусматривается прием у семи врачей: терапевта, невролога, пульмонолога, акушера-гинеколога, гематолога, инфекциониста и кардиолога.

