Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 15:22

Общество

В Минздраве назвали рекомендации по цвету формы медиков необязательными

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Методические рекомендации по внешнему виду медицинских работников были изданы 2 года назад и носят рекомендательный характер. Новых требований по этому вопросу министерство здравоохранения Российской Федерации не выпускало. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Помощник ведомства прокомментировал рекомендации, касающиеся цветового кодирования медицинской униформы для сотрудников лечебных учреждений. Правила предусматривают, что оттенок формы должен соответствовать иерархической структуре медицинского учреждения, при этом для каждой категории персонала установлен свой уникальный цвет.

По его словам, рекомендации являются частью общего документа по реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения и были направлены в регионы сразу после подготовки. Один из разделов посвящен внешнему виду медиков, однако также документ содержит советы по организации внутренних процессов в медучреждениях в соответствии с принципами бережливого производства.

Кроме того, в документе описаны требования к архитектурно-планировочным решениям при строительстве и реконструкции объектов первичного звена, а также приведены варианты логотипов единой "Службы здоровья", которыми могут обозначаться новые и обновленные медицинские учреждения – ФАПы, поликлиники, амбулатории и больницы.

Как подчеркнул Кузнецов, документ подготовлен в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" и направлен на развитие единой системы первичной медико-санитарной помощи. При этом решение о внедрении отдельных рекомендаций остается за руководством конкретных медицинских организаций.

Ранее Минздрав России утвердил стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе. Средняя продолжительность лечения составит 9 дней. В список анализов вошли 27 лабораторных методов исследования. Для диагностики заболевания пациента предусматривается прием у семи врачей: терапевта, невролога, пульмонолога, акушера-гинеколога, гематолога, инфекциониста и кардиолога.

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика