Минздрав РФ утвердил стандарт лечения гриппа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минздрав России утвердил стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе. Средняя продолжительность лечения составит 9 дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Для диагностики заболевания пациента предусматривается прием у семи врачей: терапевта, невролога, пульмонолога, акушера-гинеколога, гематолога, инфекциониста и кардиолога.

В список анализов вошли 27 лабораторных методов исследования, среди них исследования уровня С-реактивного белка и прокальцитонина в крови, молекулярно-биологические исследования мазков со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки, иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка на вирус гриппа А и В и прочие.

Для лечения гриппа в стационаре пациенту будет предложено суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом, а также ежедневный осмотр инфекционистом и терапевтом. В список лекарств вошли свыше 25 препаратов с указанием дозировки.

Ранее Минздрав одобрил использование первой отечественной вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ) "Цегардекс" для детей и подростков 9–17 лет. Изменения уже внесены в документы регистрационного досье вакцины.

В этом году в России также разработают стандарт медицинской помощи после родов. Кабмин обеспечит поддержку семьям как в процессе подготовки к рождению ребенка, так и в формировании соответствующей мотивации у женщин, стоящих перед репродуктивным выбором.