Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:57

Общество

Минздрав РФ утвердил стандарт лечения гриппа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минздрав России утвердил стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе. Средняя продолжительность лечения составит 9 дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Для диагностики заболевания пациента предусматривается прием у семи врачей: терапевта, невролога, пульмонолога, акушера-гинеколога, гематолога, инфекциониста и кардиолога.

В список анализов вошли 27 лабораторных методов исследования, среди них исследования уровня С-реактивного белка и прокальцитонина в крови, молекулярно-биологические исследования мазков со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки, иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка на вирус гриппа А и В и прочие.

Для лечения гриппа в стационаре пациенту будет предложено суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом, а также ежедневный осмотр инфекционистом и терапевтом. В список лекарств вошли свыше 25 препаратов с указанием дозировки.

Ранее Минздрав одобрил использование первой отечественной вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ) "Цегардекс" для детей и подростков 9–17 лет. Изменения уже внесены в документы регистрационного досье вакцины.

В этом году в России также разработают стандарт медицинской помощи после родов. Кабмин обеспечит поддержку семьям как в процессе подготовки к рождению ребенка, так и в формировании соответствующей мотивации у женщин, стоящих перед репродуктивным выбором.

182 медицинских объекта открыли в Москве за 14 лет

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика