СПЧ передаст Путину новый список на помилование в конце года

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека намерен вновь попросить Владимира Путина о помиловании ряда людей на ежегодной встрече с главой государства в конце 2026 года. Об этом сообщила член СПЧ Ева Меркачева.

Она рассказала, что совет готов регулярно передавать списки на помилование, однако возможность сделать это появляется лишь на встрече с Путиным.

"Мы это увидим в конце года и, конечно, тогда опять попросим (президента о помиловании. – Прим. ред.). Если мне дадут слово, я всегда попрошу", – цитирует Меркачеву РИА Новости.

Она добавила, что в СПЧ надеются, что это станет ежегодной традицией.

Вопрос о возможной амнистии или помиловании обсуждался на встрече с президентом в декабре прошлого года. Меркачева попросила провести новогоднюю амнистию для инвалидов и женщин с детьми, которые впервые осуждены за тяжкие и ненасильственные преступления.

17 марта Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, у которых есть дети и родственники – участники спецоперации. Имена женщин не раскрывались, поскольку это персональные данные.