Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
26 марта, 11:27

Экономика

Nike продлил в России главный товарный знак в виде галочки

Фото: 123RF.com/thamkc

Американская транснациональная компания Nike, специализирующаяся на спортивной одежде и обуви, продлила на 10 лет право на товарный знак свуш – фирменную галочку бренда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Заявка на регистрацию товарного знака была подана в Роспатент в 2006 году. Теперь же действие исключительного права на свуш продлено до 2036 года.

В 2022 году представители Nike заявили о намерении полностью покинуть российский рынок. Тогда в компании уточнили, что магазины сети больше не будут принимать посетителей в России.

В 2024 году компания представила модель кроссовок Air Max 1 000, которые были изготовлены почти полностью с использованием 3D-печати. Внешний вид кроссовок напоминает модель Air Max 1, которая была выпущена в 1987 году и стала первой парой обуви от Nike, оснащенной воздушной подушкой в пятке.

В Air Max 1 000 также есть воздушная подушка, однако она стала единственным элементом, который не был создан на 3D-принтере. С помощью данной технологии удалось создать уникальный дизайн, который невозможно было бы реализовать другими способами.

бизнесэкономика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика