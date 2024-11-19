Nike представила кроссовки, частично напечатанные на 3D-принтере

Фото: about.nike.com

Компания Nike представила модель кроссовок Air Max 1 000, которые были изготовлены почти полностью с использованием 3D-печати. Кроссовки представили на выставке ComplexCon в Лас-Вегасе.

На своем сайте Nike отметила, что модель идеи удалось воплотить благодаря компании Zellerfeld, которая имеет большой опыт в производстве обуви с применением 3D-печати.

Внешний вид кроссовок напоминают модель Air Max 1, которая была выпущена в 1987 году и стала первой парой обуви от Nike, оснащенной воздушной подушкой в пятке. В Air Max 1 000 также есть воздушная подушка, однако она стала единственным элементом, который не был создан на 3D-принтере.

Подошва кроссовок осталась твердой благодаря сочетанию слоев различной текстуры и плотности, в то время как верхняя часть обуви обладает гибкостью, что позволяет легко снимать и надевать кроссовки без использования шнурков.

С помощью 3D-печати удалось создать уникальный дизайн, который невозможно было бы реализовать другими способами. Кроссовки представлены в четырех цветах: красном, белом, синем и черно-зеленом.

Nike планирует выпустить 1 000 пар кроссовок в первой партии. Стоимость новинки пока не раскрывается.

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