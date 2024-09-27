"Ведомости": россияне потратили 45 миллиардов рублей на кроссовки в 2024 году

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Россияне потратили около 45 миллиардов рублей на покупку кроссовок в 2024 году. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на отчет Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

По результатам подсчетов оказалось, что эта сумма является рекордной, так как в прошлом году за аналогичный период россияне потратили на данный вид товара около 32 миллиардов рублей. При этом за семь месяцев 2022 и 2021 года эта сумма составила по 18 и 17,1 миллиарда рублей соответственно.

В этом году средняя цена на кроссовки в стране составляла 3 699 рублей, увеличившись на 500 рублей. Хотя в 2022 и 2021 годах спортивная обувь была дороже, чем в 2024 году. Эксперты объясняют увеличение расходов на кроссовки с распространившимся в России трендом на здоровый образ жизни.

Ранее врач-ортопед Лев Дунаев рассказал о самой удобной обуви. По его словам, хорошей обувью считается та, которая не жмет, хорошо фиксирует ногу в области голеностопа и правильно распределяет нагрузку на разные отделы стопы. По таким параметрам подходят именно кроссовки, уточнил эксперт.

