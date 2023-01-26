Кроссовки Reebok вновь появятся в розничной продаже в России

Фото: depositphotos/suriyawut

Сеть магазинов одежды Fashion House Group хочет открыть мультибрендовую торговую точку спортивной обуви SneakerBox в аутлете Шереметьево. Там компания представит продукцию покинувшей российский рынок Reebok, передает ТАСС со ссылкой на организацию.

"Ориентировочно в феврале Fashion House Group совместно с турецким холдингом FLO откроет магазин спортивной обуви SneakerBox в аутлете Шереметьево", – говорится в сообщении.

В августе прошлого года сообщалось, что активы РФ сети купил турецкий холдинг FLO Retailing. По итогам сделки компания выкупила более 100 точек, где ранее была представлена продукция Reebok.

Клиентов программы попросили дать разрешение на передачу персональных данных подразделению, а также выразить согласие с политикой конфиденциальности компании.



Магазин Reebok откроется в аутлете Шереметьево

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!