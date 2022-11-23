Дистрибьютор New Balance купил бизнес Mothercare и Victoria's Secret в России

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Дистрибьютор New Balance, DKNY и ряда других крупных брендов АО "МФК Джамилько" приобрел бизнес брендов Victoria's Secret и Mothercare в России.

Франчайзи этих сетей в РФ развивала компания ООО "Монэкс Трейдинг". К новым владельца перешли 99,99% предприятия, еще 0,01% находится на балансе кипрского "Лосфорд трейдинг Лтд", аффилированное с "Джамилько".

В июле стало известно, что бренд детской одежды Mothercare может уйти из России. При этом приостановка продаж в магазинах сети произошла еще в марте 2022 года.

Бренд нижнего белья Victoria's Secret заявил об окончательном уходе из России в конце мая. В компании решили не возобновлять работу в РФ после приостановки деятельности семи франчайзинговых точек.

Продавец одежды Crockid займет часть точек британской сети Mothercare в РФ

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