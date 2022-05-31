В Victoria's Secret заявили об окончательном уходе из РФ

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Victoria's Secret заявила об окончательном уходе из России. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В Victoria's Secret напомнили, что ранее была приостановлена работа семи франчайзинговых магазинов. Сейчас же компания решила не возобновлять деятельность в РФ из-за продолжающихся экономических, логистических и деловых сбоев. В организации добавили, что из-за этого восстановление операций не представляется возможным.

"Мы не будем повторно открывать семь франчайзинговых магазинов", – говорится в сообщении.

Ранее компания Emerson Electric, разрабатывающая технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков, объявила о планах покинуть российский рынок. Уход Emerson Electric будет поэтапным. До полного прекращения деятельности в России компания обещает поддерживать своих сотрудников.

