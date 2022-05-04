Emerson Electric объявила об уходе из России

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Американская компания Emerson Electric, разрабатывающая технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков, объявила о планах покинуть российский рынок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпорации.

"Сегодня компания Emerson объявляет о своем решении выйти из российского бизнеса, и в рамках этого выхода мы изучаем стратегические варианты продажи Metran, нашей российской производственной дочерней компании", – сказал глава компании Лал Карсанбхай.

Уход Emerson Electric будет поэтапным. До полного прекращения деятельности в России компания обещает поддерживать своих сотрудников.

Ранее американский производитель полупроводниковых компонентов Qualcomm прекратил продажи своей продукции в России. В компании объяснили данное решение соблюдением антироссийских санкций на фоне ситуации вокруг Украины.

Иностранные компании начали отказываться от работы в России после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

