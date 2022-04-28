McDonald’s понес убытки в размере 127 миллионов долларов из-за приостановки работы в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Убытки американской компании McDonald’s в результате приостановки работы в РФ и на Украине составили 127 миллионов долларов, сообщает РБК со ссылкой на отчет компании.
По данным компании, из них 27 миллионов долларов были направлены для оплаты аренды и услуг поставщиков, а также для зарплаты сотрудникам, еще 100 миллионов долларов были списаны как нереализованные запасы.
При этом общая выручка McDonald’s в первом квартале 2022 года составила 5,66 миллиарда долларов, увеличившись на 11% по сравнению с показателем прошлого года. Операционная выручка за отчетный период выросла на 1% и составила 2,31 миллиарда долларов, а чистая прибыль снизилась на 28%, до 1,1 миллиарда долларов.
Продажи McDonald’s в Соединенных Штатах увеличились на 3,5%.
В марте сообщалось, что McDonald's временно закроет все 850 ресторанов, располагающихся в России.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
С McDonald's на Пушкинской площади сняли вывеску
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