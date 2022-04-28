Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

19:00

McDonald’s понес убытки в размере 127 миллионов долларов из-за приостановки работы в РФ

экономика

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Убытки американской компании McDonald’s в результате приостановки работы в РФ и на Украине составили 127 миллионов долларов, сообщает РБК со ссылкой на отчет компании.

По данным компании, из них 27 миллионов долларов были направлены для оплаты аренды и услуг поставщиков, а также для зарплаты сотрудникам, еще 100 миллионов долларов были списаны как нереализованные запасы.

При этом общая выручка McDonald’s в первом квартале 2022 года составила 5,66 миллиарда долларов, увеличившись на 11% по сравнению с показателем прошлого года. Операционная выручка за отчетный период выросла на 1% и составила 2,31 миллиарда долларов, а чистая прибыль снизилась на 28%, до 1,1 миллиарда долларов.

Продажи McDonald’s в Соединенных Штатах увеличились на 3,5%.

В марте сообщалось, что McDonald's временно закроет все 850 ресторанов, располагающихся в России.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

С McDonald's на Пушкинской площади сняли вывеску

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать