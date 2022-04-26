Компания EDF приостановила работу своего представительства в РФ

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Крупнейшая французская энергогенерирующая компания Electricite de France (EDF) приостановила работу своего представительства в России, однако не уходит из страны. Об этом сообщила РИА Новости пресс-атташе компании Джессика Гонсальвес.

Она отметила, что в EDF внимательно следят за ситуацией на Украине и ее последствиями для энергетических рынков.

"К настоящему моменту в связи со сложившейся ситуацией EDF приняла решение приостановить работу нашего представительства в стране, но у нас есть и другие виды деятельности в России", – заявила Гонсальвес.

Ранее сообщалось, что Volvo Cars и Jaguar Land Rover сокращают большую часть российского офиса. Jaguar Land Rover фактически уходит из России, так как в штате остается лишь персонал, который будет следить за административными взаимодействиями на этапе закрытия юридического лица. Похожая ситуация складывается и в Volvo Cars.

