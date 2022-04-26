Volvo и Land Rover Jaguar объявили о сокращении штата в России – СМИ

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Volvo Cars и Jaguar Land Rover сокращают большую часть сотрудников офиса в России, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Отмечается, что Jaguar Land Rover фактически уходит из РФ ввиду того, что в штате остается лишь персонал, который будет следить за административными взаимодействиями на этапе закрытия юридического лица.

В настоящее время неизвестно, будет ли JLR все так же поддерживать сервисное обслуживание своих машин. По данным источника, компания не присылала письмо об отказе от всех обязательств, как сделала General Motors .

При этом ситуации у JLR и Volvo Cars назвали схожими, говоря о сокращении 80% работников, за исключением административного.

"Непонятно – это до полного выхода или чтобы исполнять обязательства и дальше", – отмечается в сообщении.

По информации дилеров, Volvo Cars продолжает признавать свои гарантийные обязательства перед россиянами и с этой целью оставляет персонал, который обеспечит сервис. Кроме того, компания сохраняет возможность доступа дилеров к системам диагностики машин, не снижая возможность их безопасного использования.

Источник отмечает, что компания повела себя более цивилизованно, чем Cadillac, отключившая дилеров от систем сканирования состояния транспортных средств, их обновлений, что неприемлемо для мировой практики.

Также дилеры сообщали и о том, что Volvo Cars разрешила сократить штат. По данным источника, компания относится нормально к тому, что дилерские центры приводят штат к реальным продажам.

В марте компания Volvo Car заявила о приостановке импорта легковых авто в Россию. Тогда отмечалось, что гарантийное обслуживание проданных автомобилей будет осуществляться в прежнем режиме. Кроме того, Volvo Car Russia продолжает оказывать клиентам максимальную поддержку.

Также в прошлом месяце компания Jaguar Land Rover приостановила поставки автомобилей на российский рынок. В компании подчеркнули, что речи о приостановке операционной деятельности не идет – сервисные и иные обязательства осуществляются. Прием заказов на новые машины в РФ был приостановлен на неопределенный срок.