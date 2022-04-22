Halliburton свернет ряд контрактов в РФ до 15 мая

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Американская нефтесервисная компания Halliburton Inc. свернет ряд контрактов в РФ до 15 мая из-за введенных в отношении государства санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

"В соответствии с существующими санкциями, мы должны свернуть некоторые контракты в России до 15 мая 2022 года", – отмечается в заявлении.

Уточняется, что общая стоимость активов компании в РФ по состоянию на 31 марта была равна 340 миллионам долларов, при этом ситуация на Украине и введенные в отношении России ограничения потенциально могут оказать на них влияние.

Кроме того, в Halliburton указали и на сохраняющуюся геополитическую неопределенность.

Halliburton Co. сообщила о прекращении своей деятельности в России 19 марта. Отмечалось, что у Halliburton нет совместных предприятий на территории страны. Кроме того, тогда сообщалось, что несколько недель назад она уже приостановила поставки части своей продукции в Россию. В частности, комплектующих.

Экономическая ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.