"АвтоВАЗ" будет продан российской компании – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Французская Группа Renault выйдет из доли "АвтоВАЗа", продав ее отечественной компании. Об этом сообщает "Газета.ру".
Уточняется, что со следующего месяца концерн выводит иностранных сотрудников из Тольятти, часть из них останется в офисе Renault в РФ, часть будет переведена на удаленку, на "АвтоВАЗ" они уже не вернутся.
Среди возможных покупателей отечественного автогиганта – структуры государственной корпорации "Ростех" или министерства промышленности и торговли. Отмечается, что специалисты оценивают потенциальную сделку в 1,2 миллиарда евро.
С 1 января текущего года "АвтоВАЗ" перешел из голландского оффшора в юридическое правовое поле РФ, собственником компании стало СП "Лада Авто Холдинг". На сегодняшний день доля Renault в СП равна 67,6%, "Ростеху" принадлежит 32,4% юридического лица.
Ранее стало известно, что автоконцерн Stellantis приостанавливает производство автомобилей в Калуге. Уточняется, что находящийся в калужском индустриальном парке "Росва" завод "ПСМА Рус" является основным производственным активом группы. Завод выпускает автомобили Peugeot 408, Citroen C4, а также Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo.
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