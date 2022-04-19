Stellantis сообщил о приостановке производства автомобилей в Калуге

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Автоконцерн Stellantis приостанавливает производство автомобилей в Калуге.

"Учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, компания Stellantis приняла решение о приостановке производства на заводе в Калуге. Stellantis предпринимает все меры для соблюдения международных санкций и защиты своих сотрудников", – приводит "Интерфакс" заявление компании.

Уточняется, что находящийся в калужском индустриальном парке "Росва" завод "ПСМА Рус" является основным производственным активом группы. Завод выпускает автомобили Peugeot 408, Citroen C4, а также Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo.

Ранее эксперт рассказал, что при покупке транспорта лучше ориентироваться не на стоимость, а на доступность запчастей. По словам аналитика рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Дениса Пилипишина, предсказать уровень цен на автомобили в настоящий момент невозможно, однако ждать их существенного падения бессмысленно.