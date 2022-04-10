Новые автомобили в России подорожали на 40%

Новые автомобили в России превратились в роскошь. Машины подорожали на 40%. Скачок цен в сегменте премиум-класса еще ощутимее – там стоимость машин увеличилась на 60%. Причиной таких изменений стали нарушение логистических цепочек, санкции и приостановка работы некоторых компаний в стране.

Какие марки остались в России? Сколько стоят машины? И как будут наполнять автомобильный рынок в новых условиях? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.