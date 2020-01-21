Эксперт оценил безопасность оплаты покупок взмахом ладони

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Идея внедрить новый способ оплаты покупок при помощи взмаха ладони хорошая, поскольку новые технологии должны приходить, облегчать жизнь и делать ее удобнее. Так прокомментировал инициативу эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович. Но, по его словам, особого новшества нет.

"Плюс был тогда, когда внедрили оплату при помощи прикладывания карты вместо того, чтобы ее вставлять. А вот поднести руку вместо карты – я здесь не вижу особого новшества, вижу засаду", – сказал Масалович.





Андрей Масалович эксперт в области кибербезопасности Оплата покупок при помощи взмаха ладони небезопасна по нескольким причинам: человек может быть недееспособен, а его рукой воспользуются, он может быть в нетрезвом состоянии, а его ладонь поднесли к терминалу и провели рукой. Любое использование биометрии плохо тем, что если человек ее утрачивает, то он утрачивает ее навсегда.

По словам эксперта, отпечаток ладони подделать достаточно сложно, но возможно. "Главный критерий во всех нововведениях – простота и удобство, а вот с безопасностью запаздываем. На первых шагах будет много возможностей для злоупотреблений, потому что как только появляется новая возможность, то ее быстро пытаются оседлать", – пояснил собеседник Москвы 24.

Ранее сообщалось, что в Госдуме прокомментировали внедрение нового способа оплаты в России посредством взмаха ладони. Об этом заявил заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Он счел подобную инициативу возможной, отметив, что любые инновации нужны.

"Если Amazon считает, что это удобно и безопасно, и если так же будут считать и пользователи, то в перспективе, конечно, такая форма возможна. В современном мире только рынок и пользователи определяют, будет это востребовано или нет", – сообщил Свинцов.

В том случае, если новая технология окажется удобной, дешевой и надежной, то в России ее внедрят, заверил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике.

"Если это будет внедряться по всему миру, то это тоже можно внедрять своим чередом", – заключил Свинцов.

Подобные эксперименты с терминалами начала американская компания Amazon. В них внедрили функцию оплаты покупок взмахом ладони. Отмечалось, что аппараты смогут считывать линии на руках покупателей и тем самым проводить оплату.



Соболева Илона