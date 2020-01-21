Эксперт оценил безопасность оплаты покупок взмахом ладони

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Идея внедрить новый способ оплаты покупок при помощи взмаха ладони хорошая, поскольку новые технологии должны приходить, облегчать жизнь и делать ее удобнее. Так прокомментировал инициативу эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович. Но, по его словам, особого новшества нет.
"Плюс был тогда, когда внедрили оплату при помощи прикладывания карты вместо того, чтобы ее вставлять. А вот поднести руку вместо карты – я здесь не вижу особого новшества, вижу засаду", – сказал Масалович.
По словам эксперта, отпечаток ладони подделать достаточно сложно, но возможно. "Главный критерий во всех нововведениях – простота и удобство, а вот с безопасностью запаздываем. На первых шагах будет много возможностей для злоупотреблений, потому что как только появляется новая возможность, то ее быстро пытаются оседлать", – пояснил собеседник Москвы 24.
Ранее сообщалось, что в Госдуме прокомментировали внедрение нового способа оплаты в России посредством взмаха ладони. Об этом заявил заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Он счел подобную инициативу возможной, отметив, что любые инновации нужны.
"Если Amazon считает, что это удобно и безопасно, и если так же будут считать и пользователи, то в перспективе, конечно, такая форма возможна. В современном мире только рынок и пользователи определяют, будет это востребовано или нет", – сообщил Свинцов.
В том случае, если новая технология окажется удобной, дешевой и надежной, то в России ее внедрят, заверил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике.
"Если это будет внедряться по всему миру, то это тоже можно внедрять своим чередом", – заключил Свинцов.
Подобные эксперименты с терминалами начала американская компания Amazon. В них внедрили функцию оплаты покупок взмахом ладони. Отмечалось, что аппараты смогут считывать линии на руках покупателей и тем самым проводить оплату.
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