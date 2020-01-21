В России могут внедрить оплату взмахом ладони

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В Госдуме прокомментировали внедрение нового способа оплаты в России посредством взмаха ладони. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова.

Он счел подобную инициативу возможной, отметив, что любые инновации нужны.

"Если Amazon считает, что это удобно и безопасно, и если также будут считать и пользователи, то в перспективе, конечно, такая форма возможна. В современном мире только рынок и пользователи определяют, будет это востребовано или нет", – сообщил Свинцов.

В том случае если новая технология окажется удобной, дешевой и надежной, то в России ее внедрят, заверил председатель комитета Госдумы по информационной политике.

"Если это будет внедряться по всему миру, то это тоже можно внедрять своим чередом", – заключил Свинцов.

Подобные эксперименты с терминалами начала американская компания Amazon. В них внедрили функцию оплаты покупок взмахом ладони. Отмечалось, что аппараты смогут считывать линии на руках покупателей и тем самым проводить оплату.

Ранее эксперт оценил возможный запрет на использование криптовалюты для оплаты покупок. По его словам, запрещать в России фактически нечего, поскольку рынка криптовалюты в стране пока нет.