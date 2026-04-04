Столичная полиция дала рекомендации на случай звонка мошенников

Гражданам не следует вступать в диалог с незнакомцами по телефону, заявил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.

По его словам, при получении подозрительного звонка от неизвестного, который пытается вызвать в диалоге тревогу, необходимо немедленно сбросить вызов.

"Не разговаривайте, это рецепт безопасности. Не надо никаких фраз говорить в ответ телефонным мошенникам, и не надо их ни о чем спрашивать", – подчеркнул Васенин в беседе с РИА Новости.

Телефонные аферисты, продолжил он, специально используют тактику, направленную на то, чтобы вызвать у жертвы чувство беспокойства и заставить ее действовать под влиянием эмоций. Более того, Васенин обратил внимание на навыки злоумышленников в человеческой психологии, которые помогают им провоцировать волнение у собеседников.

Ранее прокуратура Московской области раскрыла новую схему телефонных мошенников. По данным ведомства, аферисты стали предлагать гражданам услуги по якобы ускоренному получению загранпаспорта.

Киберпреступники просят человека отправить им скан документов, а затем внести полную предоплату. В действительности они с помощью полученной информации регистрируют электронные кошельки и финансовые аккаунты, а также проводят незаконные транзакции.