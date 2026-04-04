Мема призвал перестать использовать территорию Финляндии для ударов по России

Хельсинки должен потребовать от украинского президента Владимира Зеленского прекратить атаки беспилотников ВСУ на Россию через территорию Финляндии. Об этом заявил финский политик из партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

Он обвинил правительство страны в недостаточно серьезном обращении внимания на инциденты с украинскими дронами, назвав это серьезной политической проблемой.

"Нынешнее руководство в Финляндии должно сказать Зеленскому прекратить подобные атаки через финскую территорию", – написал Мема.

За последнюю неделю в Финляндии было зафиксировано три случая обнаружения украинских БПЛА. Два дрона, один из которых нес неразорвавшийся боеприпас, были найдены 29 марта вблизи города Коувола на юге страны. Третий аппарат обнаружили на льду озера Пюхяярви, которое граничит с Россией, 31-го числа.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не будет отдавать приказ на уничтожение российских дронов. По его словам, в стране существуют определенные протоколы. На практике компетентные органы сначала проверяют обстоятельства инцидента, а затем ВВС решают, что делать.