Песков: Россия примет меры в случае подтверждения пролета дронов через Эстонию

Москва будет вынуждена принять меры, если выяснится, что государства Балтии предоставляют свой коридор для враждебной террористической деятельности против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает Life.ru.

По его словам, военные держат ситуацию на контроле, силовые структуры анализируют происходящее и готовят предложения по усилению защиты.

Песков добавил, что работа по обеспечению безопасности инфраструктуры ведется в напряженном режиме, хотя гарантировать абсолютную защиту объектов невозможно.

Ранее распространялась информация о том, что Эстония якобы разрешила использовать свое воздушное пространство для пролета украинских БПЛА. Однако эти сведения опроверг глава эстонского МВД Игорь Таро.