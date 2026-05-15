В Брянске нашли тело второго ребенка, провалившегося под лед в январе

В Брянске нашли тело второго ребенка, провалившегося под лед 20 января. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области.

Уточняется, что погибшего нашли в реке Десна. Назначены судебные экспертизы для установления обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Двое детей провалились под лед реки, катаясь на надувных тюбингах. Тело первого мальчика обнаружили 8 февраля, а второго ребенка продолжали искать до сегодняшнего дня.

Ранее в Иркутске возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после падения 10-летнего мальчика в реку. Инцидент произошел на берегу реки Иркут в СНТ "Сосна". Ребенок хотел сфотографироваться, но оступился и упал в воду.