Трамп и Си Цзиньпин обсудили украинский конфликт в ходе переговоров

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время переговоров в Пекине обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию на Украине. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

По словам американского лидера, он и Си Цзиньпин хотели бы урегулирования украинского конфликта.

Трамп прибыл с официальным визитом в Пекин 13 мая. Его самолет приземлился в международном аэропорту Шоуду.

СМИ писали, что вместе с американским лидером в Пекин прилетели представители американского бизнеса. Также Китай посетил госсекретарь США Марко Рубио.

Переговоры Си Цзиньпина и Трампа, которые прошли 14-го числа, продолжались более двух часов. Во время встречи китайский лидер отметил, что сотрудничество двух стран может принести пользу обеим сторонам, обратив внимание на то, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами. 15 мая глава Белого дома покинул КНР.

