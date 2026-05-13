В Иркутске возбудили дело после падения ребенка в реку

Фото: MAX/"Следком38"

В Иркутске возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после падения мальчика в реку. Об этом сообщает пресс-служба СУСК РФ по Иркутской области.

Инцидент произошел во вторник, 12 мая, на берегу реки Иркут в СНТ "Сосна" в Ленинском районе города. 10-летний мальчик хотел сфотографироваться, но оступился и упал в воду.

По словам свидетеля, ребенка унесло течением. Его поисками занимаются волонтеры, сотрудники МЧС и МВД, однако они пока не принесли результата.

Ранее 7-летний мальчик утонул в подмосковных Мытищах, упав с пирса в реку Клязьму. Отмечается, что ребенок находился под присмотром родственника. Позднее его тело обнаружили на улице Речной проезд в Пироговском микрорайоне.

