29 апреля, 11:36

Происшествия

Ребенок утонул в реке Клязьме в Мытищах

Фото: МАХ/"СК Подмосковья"

Семилетний мальчик упал с пирса в реку Клязьму в подмосковных Мытищах и утонул. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

28 апреля ребенок, находясь под присмотром родственника, вышел из дома к реке. Позднее его тело без признаков насильственной смерти было обнаружено на участке местности около дома на улице Речной проезд микрорайона Пироговский, добавили в региональной прокуратуре.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Специалисты планируют назначить судебные экспертизы.

Мытищинская городская прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценит соблюдение требований федерального законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнение родительских обязанностей.

Ранее мальчик провалился под лед на реке Ахтубе в Астраханской области и утонул. Инцидент произошел 6 марта, когда 7-летний ребенок гулял по льду. По факту случившегося была начата проверка.

