Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 15:35

Происшествия

В Великобритании женщина попыталась спасти сына и утонула вместе с ним в реке

Фото: 123RF.com/mirrorimages

Жительница Великобритании попыталась спасти своего 7-летнего сына, который прыгнул в реку, но утонула вместе с ним. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

По словам очевидцев инцидента, ребенок "за считаные секунды" убежал от женщины и прыгнул в воду. Она сразу бросилась за ним, но из-за сильного течения и большой глубины начала тонуть сама.

Один из свидетелей попытался спасти мать с ребенком, но не смог, и ему пришлось отпустить их и выбираться самому. Прибывшие на место экстренные службы смогли достать женщину и мальчика из воды, но к этому моменту они уже были мертвы.

Полиция Лондона, в свою очередь, не увидела в случившемся ничего подозрительного и признала инцидент трагической случайностью.

"Это невероятно трудное время для их близких, которые получили поддержку специалистов", – отмечается в сообщении.

Ранее в Италии мальчик погиб после того, как его засосало в ванну с гидромассажем. Инцидент произошел в спа-комплексе отеля в провинции Римини. В ванне у ребенка застряла конечность, из-за чего он не сумел всплыть самостоятельно.

