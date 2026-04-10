Resto del Carlino: в Италии мальчик погиб после того, как его засосало в ванну

Фото: 123RF.com/joseh51

В Италии мальчик погиб после того, как его засосало в ванну с гидромассажем. Об этом пишет газета Resto del Carlino.

Инцидент произошел 5 апреля в спа-комплексе отеля в провинции Римини. Семья устроила поездку в честь празднования католической Пасхи. Как сообщается, в ванной у ребенка застряла конечность, из-за чего он не сумел всплыть самостоятельно. Его удалось освободить только после полного отключения системы, затем мальчика госпитализировали.

Спустя четыре дня врачи констатировали смерть мозга. На оборудование для водных процедур был наложен арест. Следователи изучают место происшествия для выяснения всех обстоятельств. Родители погибшего дали согласие на донорство органов.

Ранее в Кемеровской области годовалый ребенок умер после того, как выпил жидкость для электронной сигареты. Мать мальчика отошла в ванную, а когда вернулась, увидела, что сын держит в руках пустой флакон из-под жидкости. Женщина тут же обратилась за медицинской помощью, однако ребенок скончался от отравления еще до приезда врачей.