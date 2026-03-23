23 марта, 20:20

В Кузбассе годовалый ребенок умер после того, как выпил жидкость для вейпа

Фото: 123RF.com/savmaster

В Кемеровской области годовалый ребенок умер после того, как выпил жидкость для электронной сигареты, сообщает телеканал "360" со ссылкой на региональное Следственное управление СК.

Инцидент произошел в поселке Звездном. Женщина отошла в ванную, а когда вернулась увидела, что сын держит в руках пустой флакон из-под жидкости. Мать тут же вызвала скорую помощь, однако ребенок скончался от отравления еще до приезда врачей.

Возбуждено уголовное дело. Установлено, что женщина до этого уже была судима, поэтому у нее изъяли двух других детей.

Ранее тело 12-летнего ребенка с ножевым ранением в груди было найдено в одной из арендованных квартир в Ногинске. Рядом находилась мать в бессознательном состоянии, в настоящий момент она находится в реанимации.

По версии следствия, накануне трагедии 49-летняя женщина с сыном приехали в Ногинск из Москвы и сняли квартиру посуточно. Медиков и правоохранителей на место происшествия вызвала хозяйка жилья, которая пришла в квартиру на следующий день после заселения семьи.

