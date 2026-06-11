Минздрав РФ обновил список медспециальностей

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Минздрав России обновил перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование. Всего было добавлено более 15 новых компетенций, сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение ведомства.

В обновленную номенклатуру медспециальностей вошли такие направления, как аналитическая токсикология, медицинская биология, кинезиореабилитация, медицинская зоология, медицинский массаж, медицинская психология, медицинская логопедия, медицинская эмбриология, медицинская физика, нутрициология, нейропсихология, судебная экспертиза, стоматология и эргореабилитация.

С сентября 2027 года в список также войдет паллиативная медицинская помощь, а специальности "бактериология", "вирусология" и "паразитология" сохранятся до сентября 2028 года. Документ вступит в силу с 1 сентября текущего года.

Ранее министерство здравоохранения внесло изменения в перечень объектов трансплантации. С 1 сентября россиянам станет доступна пересадка кожи, а также ее слоев – эпидермиса и дермы.

Ведомство также обновило стандарт лечения панических атак, добавив в него возможность направлять пациентов на сдачу анализа на ВИЧ и светотерапию. Кроме того, специалист теперь сможет отправить пациента с подозрением на паническую атаку сдать анализы на гепатиты B, C и трепонему бледную.