Эксперт Хайцеэр призвал запретить курьеров на СИМ на территориях без велодорожек

Московские власти и Минтранс работают над запретом для курьеров на тяжелых средствах индивидуальной мобильности (СИМ) передвигаться по тротуарам. При этом на некоторых территориях Подмосковья вовсе запретили кикшеринг. Чем это может обернуться для курьеров и любителей электротранспорта, разбиралась Москва 24.

Нет СИМ?

Столичные власти совместно с Минтрансом РФ готовят изменения в законодательство, которые ограничат передвижение курьеров на тяжелых электровелосипедах и электросамокатах по тротуарам, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.





Максим Ликсутов заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Мы считаем, что им, конечно, не место на тротуаре. И большое количество справедливых комментариев жителей Москвы, которые чувствуют себя дискомфортно, – мы с ними полностью согласны.

Кроме того, московские власти намерены в новом сезоне аренды усилить контроль за соблюдением скоростного режима: максимальная скорость СИМ в городе не должна превышать 25 км/ч. Эта работа будет вестись совместно с сотрудниками ГАИ.

При этом администрация подмоскновных Люберец 1 апреля приняла решение о полном запрете кикшеринга. По словам главы округа Владимира Волкова, ограничения распространяются на Люберцы, Дзержинский, Томилино, Красково, Малаховку и другие населенные пункты.

"Наш округ закрыт как для старта аренды, так и для парковки самокатов. Но пользователи идут на хитрость и закрывают поездку через приложение, например, с указанием поломки средства. В этом случае сервис разрешает оставить самокат в любой локации", – добавил Волков.

Глава Котельников Михаил Соболев сообщил, что администрация также приняла решение полностью запретить аренду электросамокатов.

"Персонал операторов не справляется с работой на земле: часто самокаты брошены, порядок не наводится. Дети берут самокаты без контроля взрослых, а многие катаются вдвоем", – написал он.

По его словам, операторы обязаны вывезти все самокаты из города до 4 апреля и расширить "красную зону" на весь округ. Возобновить прокат будет возможно, если операторы представят предложения, учитывающие все замечания по безопасности.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в разговоре с "Коммерсантом" назвала это временной мерой и сообщила, что компании ищут компромисс с муниципалитетами. Операторы предложили развивать велоинфраструктуру для разделения потоков пешеходов и СИМ, а также усилить контроль за пользователями, включая создание совместных мобильных групп. При этом, по мнению Эрдман, говорить о высоком уровне аварийности некорректно: проблемы возникают из-за поведения пользователей и сбоев геолокации, что увеличивает нагрузку на операторов.

Ранее Владимир Путин также поручил Минтрансу и МВД до 1 июля рассмотреть вопрос об ограничении движения электровелосипедов по тротуарам.

Путь пока не найден

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Яна Хайцеэра, логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет.

"На тротуаре им не место, на дороге – тоже, потому что они не движутся со средней скоростью потока, а выделенных дорожек практически нет. Поэтому каждое муниципальное образование вправе решать самостоятельно, ограничивать или нет передвижение курьеров по тротуарам", – рассказал эксперт в разговоре с Москвой 24.

Он пояснил, что власти уже много лет ищут правильное решение, но дорожек, где могли бы ездить самокаты и велокурьеры, все еще очень мало.

"Логика подсказывает, что на тротуаре средствам индивидуальной мобильности на электродвигателях не место: достаточно случаев травматизма и даже смертей, и пешеходы крайне недовольны. Поэтому мое мнение: нет велодорожек – нет курьера, есть велодорожки – курьер есть", – уточнил он.

Что касается технической реализации запрета, по словам эксперта, это будет непросто. Единственным реальным методом может стать отлов нарушителей, а также предъявление претензий в первую очередь компаниям, которые эксплуатируют такие транспортные средства. Однако часто они находятся в собственности самих курьеров, поэтому их, по мнению специалиста, будут отлавливать уже на дорогах, а не до выезда на работу.





Ян Хайцеэр вице-президент НАС Противники запретов говорят: "Как же мы будем доставлять?", другая часть отвечает: "Ногами, как это было раньше". А если грузы тяжелые – на транспортном средстве, которому место на дороге. Экономические убытки компаний – их проблемы. Сейчас разговор про жизнь и здоровье, а не про экономику.

"Тем более курьеры часто ведут себя не очень красиво: главное – быстро доставить груз, чтобы получить доход, который, кстати, немаленький, некоторые высококвалифицированные специалисты могут им позавидовать. Это ненормально. Какой-то баланс должен быть", – заявил Хайцеэр.

Председатель межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов подчеркнул, что тротуары и дороги перегружены и совместить пешеходные потоки с велосипедными, электровелосипедными и электросамокатными невозможно. Попытки примирить их предпринимаются, но что из этого получится – все еще вопрос.

"Любые запреты разумно запускать в тестовом режиме. Однако нужен очень жесткий контроль, и несмотря на то, что на улицах много видеотехники, ее недостаточно, чтобы охватить всех нарушителей. В частности, не всех курьеров получится поймать. Как минимум необходимо, чтобы на средстве передвижения был виден номер", – пояснил он Москве 24.

По правилам дорожного движения, тротуар – это дорога вдоль проезжей части. Но если она отделена кустами или деревьями, то уже не относится к дорожному сооружению, камер там меньше. Если они и есть, кусты и деревья не дают возможности фиксировать проблему, отметил Соколов.





Владимир Соколов председатель межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Устройства не устанавливаются там, где есть только пешеходные потоки, потому что главное – это автомобильные как источники повышенной опасности. На магазинах камеры стоят, но это тоже не покрывает всю площадь, по которой ездят электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности.

При этом, по сути, большинство СИМ являются мопедами, потому что их мощность часто превышает 250 Вт, и их необходимо вернуть с тротуаров на проезжую часть, заключил он.

