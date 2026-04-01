Жители столицы смогут арендовать самокат, собранный на заводе "Москвич"

Аренда самокатов и велосипедов стала доступна в столице с 1 апреля. Что нужно знать перед тем, как прокатиться по городу, – в материале Москвы 24.

Новый сезон

Сезон аренды велосипедов и самокатов начался в Москве 1 апреля. В этом году для пользователей подготовили 60 тысяч электросамокатов, 16 тысяч электровелосипедов и 4 тысячи электроскутеров улучшенной модели. Также все желающие могут воспользоваться механическими велосипедами: на выбор 200 взрослых и 50 детских моделей. Кроме того, парк пополнился новыми электросамокатами, собранными на заводе "Москвич".

Доступ к аренде возможен только после прохождения верификации через Mos ID. Мера необходима, чтобы предотвратить использование СИМ несовершеннолетними (в ином случае штраф составит 100 тысяч рублей). Это также поможет быстрее привлечь к ответственности нарушителей иных правил передвижения.





Максим Ликсутов заммэра по вопросам транспорта и промышленности В новом сезоне проката мы продолжим повышать комфорт и безопасность поездок, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Вместе с операторами, Госавтоинспекцией и Ситцентром ЦОДД будем пресекать нарушения – в городе работают более 100 камер видеофиксации. Кроме того, для удобства пользователей продолжим развивать велоинфраструктуру в разных районах столицы.

В прошлом сезоне пользователи совершили на самокатах 71 миллион поездок. Рост востребованности побудил операторов сервиса усилить контроль: было заблокировано 76 тысяч аккаунтов несовершеннолетних. Благодаря этим и другим мерам количество ДТП с участием прокатных средств индивидуальной мобильности (СИМ) снизилось на 57%, а аварий с детьми – на 72%. Дополнительную безопасность поездок обеспечило расширение карты медленных зон – теперь в городе их насчитывается 420.

Регистрация для СИМ

Для верификации в столичных арендных сервисах понадобится:

полная учетная запись на портале mos.ru.;

если она неполная, это необходимо исправить: заполнить данные СНИЛС в разделе "Личные документы" и подтвердить личность, связав аккаунт с подтвержденной учетной записью ЕСИА, Сбер ID, Т-Банк, ВТБ ID или Альфа ID;

при наличии полной "учетки" нужно пройти по ссылке из сервиса по прокату и зарегистрироваться через Mos ID.

Также повысить уровень учетной записи до полной можно в центрах "Мои документы". Для этого необходимо предоставить паспорт, а также указать в заявлении СНИЛС.

Повышение учетной записи дает не только доступ к аренде, но также предоставляет сотни сервисов и услуг. В частности, пользователь может записаться к врачу, купить билеты на мероприятия, оплатить счета и многое другое.

Как пользоваться?

Перед началом поездки нужно зарегистрироваться в приложении оператора. Затем необходимо выполнить следующие действия:



привязать банковскую карту;

найти самокат на карте в приложении, отсканировать QR-код на руле и отстегнуть замок;

для завершения поездки нужно остановиться на велопарковке, пристегнуть самокат гибким замком и закрыть аренду в приложении.

Важно, что брать напрокат электросамокаты можно без интернета, с помощью СМС.

Передвигаться на СИМ можно только в пределах зоны действия и с соблюдением правил, с которыми можно ознакомиться на сайте. В городе установлены единые скоростные ограничения для электросамокатов: максимальная скорость не должна превышать 25 км/ч. Кроме того, в отдельных локациях есть медленные зоны, где разрешено движение со скоростью от 5 до 15 км/ч. Перед началом поездки можно заранее ознакомиться с расположением таких участков на маршруте.

Если после завершения поездки СИМ был оставлен вне парковочной зоны, его отвозят на специальную стоянку. Далее сервис аренды штрафует пользователя.