Взять электросамокат в аренду в Москве можно без интернета через СМС

В Москве стартовал сезон аренды электросамокатов. Теперь взять такой транспорт в аренду можно без интернета, через СМС. По-прежнему прокатиться на самокате могут только совершеннолетние после верификации через Mos ID.

В обозримом будущем на всех самокатах появятся единые номерные знаки общего образца. Это единый стандарт, который добавит пользы. Запрещено водить электросамокат в состоянии алкогольного опьянения. Водить его нужно только двумя руками.

