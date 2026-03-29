29 марта, 22:55Транспорт
"Новости дня": на Московском трамвайном диаметре Т1 меняют остановочные павильоны
На Московском трамвайном диаметре Т1 меняют остановочные павильоны. Специалисты устанавливают приподнятые платформы с пологими пандусами. Такие платформы делают остановки безопаснее, снижая риск ДТП с участием пешеходов.
В преддверии дачного сезона москвичи скупают товары для посадок. В сравнении с прошлым годом интерес вырос в 16 раз. Для того, чтобы жители Москвы могли разобраться во всех тонкостях, в Измайловском парке открылся курс для садоводов.
В столице началась традиционная весенняя мойка фасадов и дорог. Коммунальные службы очищают здания от пыли и грязи. Дороги и тротуары моют с использованием специального безопасного шампуня.
