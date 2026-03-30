Новости

Новости

02:01

Происшествия

Аэропорт и отделение Нацбанка подверглись авиаударам в Тегеране

Фото: ТАСС/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Международный аэропорт Мехрабад и отделение Национального банка Ирана подверглись очередному обстрелу в Тегеране. Об этом сообщило гостелевидение Ирана.

Также были атакованы картонная фабрика на юге иранской столицы и жилой комплекс Каср-Фирузе. По данным СМИ, при атаке на жилой комплекс несколько человек погибли. Подробности случившегося выясняются.

Помимо этого, авиаудар был нанесен по одному из нефтехимических предприятий в городе Тебриз. На место уже прибыли оперативные службы, выброса токсичных веществ не обнаружено, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что как минимум 17 мирных жителей погибли в результате авиаударов со стороны США и Израиля по Кухдешту, который находится в провинции Лурестан на западе Ирана.

Председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США в тайне планируют наземную операцию. При этом он также указал, что американская сторона "делает вид, что передает послания о переговорах и диалоге".

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Тегеран выдвинул Вашингтону встречные требования по мирному плану

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
Главное

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

