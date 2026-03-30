Аэропорт и отделение Нацбанка подверглись авиаударам в Тегеране

Фото: ТАСС/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Международный аэропорт Мехрабад и отделение Национального банка Ирана подверглись очередному обстрелу в Тегеране. Об этом сообщило гостелевидение Ирана.

Также были атакованы картонная фабрика на юге иранской столицы и жилой комплекс Каср-Фирузе. По данным СМИ, при атаке на жилой комплекс несколько человек погибли. Подробности случившегося выясняются.

Помимо этого, авиаудар был нанесен по одному из нефтехимических предприятий в городе Тебриз. На место уже прибыли оперативные службы, выброса токсичных веществ не обнаружено, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что как минимум 17 мирных жителей погибли в результате авиаударов со стороны США и Израиля по Кухдешту, который находится в провинции Лурестан на западе Ирана.

Председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США в тайне планируют наземную операцию. При этом он также указал, что американская сторона "делает вид, что передает послания о переговорах и диалоге".

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.