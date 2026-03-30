02:56

В мире

Полиция Израиля не пустила латинского патриарха в храм Гроба Господня

Фото: AP Photo/Andrew Medichini

Израильская полиция не пропустила латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербаттисту Пиццабаллу в храм Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщила пресс-служба латинской епархии.

В храм также не допустили настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо. В своем совместном заявлении священнослужители осудили данный запрет и назвали его "непропорциональной мерой".

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху связала недопуск Пиццабаллу и Йелпо в храм Гроба Господня с мерами безопасности.

"Иран неоднократно наносил удары по святым местам трех монотеистических религий в Иерусалиме. Здесь не было никакого злого умысла, только забота о его (патриархе. – Прим. ред.) безопасности", – приводит издание Ynet обращение канцелярии.

Там уточнили, что силы безопасности Израиля разрабатывают план, который позволит церковным лидерам молиться в храме в ближайшие дни.

Ранее иранская армия атаковала дронами базу поддержки и крупнейший транспортный центр армии обороны Израиля в Тель-Авиве.

В свою очередь, хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" атаковали баллистическими ракетами военные объекты на юге Израиля. Это стало первым ударом со стороны хуситов с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

