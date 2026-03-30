Жена Зеленского заявила о недостатке внимания к Украине

Фото: ТАСС/AP/Tobias Schwarz

Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена пожаловалась на снижение внимания к Украине на фоне событий в других мировых регионах. Об этом она сообщила в интервью Fox News.

По ее словам, информационное пространство быстро вытесняет сообщения об Украине, когда появляются более оперативные новости из прочих регионов.

"Начинается новая война, но это не значит, что старая война закончилась", – добавила она.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио допустил, что предназначавшееся для Украины оружие будет перенаправлено на Ближний Восток. Речь идет о продаже вооружений по программе PURL, за которые заплатила НАТО.

Рубио добавил, что США и Запад в целом не намерены предоставлять Киеву гарантии безопасности до завершения украинского конфликта. При этом он назвал ложью слова Зеленского о том, что Украина получила гарантии лишь при условии вывода войск из Донбасса.

