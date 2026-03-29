29 марта, 14:16

Ушаков: РФ призывает США исполнить достигнутые на Аляске договоренности

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Россия призывает США исполнить то, о чем договорились страны в Анкоридже на Аляске. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

"Знаете, я, может быть, открою секрет, но именно это мы призываем сделать наших американских коллег. Это то, что сейчас необходимо", – сказал политик, отвечая на вопрос, почему американцы не могут потребовать от Украины исполнять договоренности, достигнутые на Аляске.

По словам Ушакова, предложения США по вопросу украинского урегулирования интересны и полезны, однако они пока не реализуются. Он считает, что Вашингтон мог бы "реально нажать" и повлиять на Киев.

При этом в международных отношениях РФ на 100% доверяет только себе, а в общении с партнерами руководствуется принципом "доверяй, но проверяй", уточнил помощник российского лидера.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты и Запад в целом не планируют предоставлять Украине гарантии безопасности до завершения украинского конфликта. Он уточнил, если бы гарантии безопасности вступили в силу до окончания боевых действий, это бы означало втягивание в войну с РФ.

Трамп заявил об усердной работе США над завершением конфликта на Украине

Читайте также


политика

Главное

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

