Ушаков: РФ призывает США исполнить достигнутые на Аляске договоренности

Россия призывает США исполнить то, о чем договорились страны в Анкоридже на Аляске. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

"Знаете, я, может быть, открою секрет, но именно это мы призываем сделать наших американских коллег. Это то, что сейчас необходимо", – сказал политик, отвечая на вопрос, почему американцы не могут потребовать от Украины исполнять договоренности, достигнутые на Аляске.

По словам Ушакова, предложения США по вопросу украинского урегулирования интересны и полезны, однако они пока не реализуются. Он считает, что Вашингтон мог бы "реально нажать" и повлиять на Киев.

При этом в международных отношениях РФ на 100% доверяет только себе, а в общении с партнерами руководствуется принципом "доверяй, но проверяй", уточнил помощник российского лидера.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты и Запад в целом не планируют предоставлять Украине гарантии безопасности до завершения украинского конфликта. Он уточнил, если бы гарантии безопасности вступили в силу до окончания боевых действий, это бы означало втягивание в войну с РФ.