Рубио заявил, что Киев не получит гарантий безопасности до завершения конфликта на Украине

Соединенные Штаты и Запад в целом не намерены предоставлять Киеву гарантии безопасности до завершения украинского конфликта. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, если бы гарантии безопасности вступили в силу до завершения конфликта, то это бы означало втягивание в войну с Россией. При этом он назвал ложью слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина получил гарантии лишь при условии вывода войск из Донбасса.

"Это ложь. И я видел, что он это сказал. Вызывает сожаление, что он это говорит. Поскольку он знает, что это неправда, и ему такое не говорили", – цитирует Рубио ТАСС.

Ранее Рубио заявлял, что предназначавшееся для Украины оружие может быть перенаправлено на Ближний Восток. По его словам, пока этого не произошло, но это может случиться. Политик добавил, что речь идет о продаже вооружений по программе PURL, за которые заплатила НАТО.

