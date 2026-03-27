27 марта, 19:19

Политика

Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь будущих поколений

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Спецоперация на Украине – это праведный бой за мирную и безопасную жизнь будущих поколений. Об этом заявил Владимир Путин в ходе выступления на торжественном вечере по случаю 10-летия Росгвардии.

"Наши товарищи сражаются за Россию. В эту самую минуту находятся на боевых позициях, на огненных рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков", – сказал президент.

Российский лидер отметил, что Росгвардия за время своего существования стала надежным и необходимым звеном в системе обеспечения безопасности РФ. По его словам, войска нацгвардии постоянно наращивали свой профессиональный и оперативный потенциал.

Росгвардия, продолжил глава государства, должна стремительно реагировать на актуальные вызовы, которых много. Под ее защитой находятся объекты стратегической инфраструктуры, спецгрузы на ключевых транспортных маршрутах, то, что значимо для госуправления, развития экономики, а также стабильного энергоснабжения городов и поселков, подчеркнул Путин.

Он счел важным сделать все, чтобы свести к минимуму ущерб от любых преступных и враждебных действий против РФ. Главное – это защитить жизнь граждан, добавил президент.

Ранее Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником – Днем войск нацгвардии. Он поблагодарил работников за службу, а также попросил передать теплые поздравления всем ветеранам, в том числе ОМОНа и СОБРа, других подразделений МВД и ветеранам внутренних войск.

Под охраной Росгвардии находятся свыше 200 тыс столичных зданий и транспортных средств

