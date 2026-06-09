Сергей Собянин принял участие в форуме партии "Единая Россия"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял участие в пленарном заседании итогового отчетно-программного форума "Есть результат!". На нем зампредседателя Совбеза, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил, что Москва – лидер в таких направлениях, как поддержка предпринимательских инициатив, улучшение качества жизни людей, разработка эффективных управленческих и экономических практик.

По словам политика, немало опробованных в столице решений потом успешно используют в других регионах. Речь идет о темах транспорта, городского благоустройства, госуслуг, внедрения цифровых сервисов. Он подчеркнул, что все эти достижения – результат работы правительства Москва и Собянина.

Внедрением данных практик и занимается "Единая Россия". Это ключевая задача, которую поставил Владимир Путин. Президент России считает необходимым свести к минимуму разницу в условиях жизни людей по всей стране.

"Задача амбициозная, весьма непростая, но в целом достижимая. Именно этому была посвящена и наша программа 2021 года, в основу которой был заложен принцип "государство для человека", – подчеркнул Медведев, слова которого приведены на портале мэра и правительства Москвы.

Программу начали реализовывать еще в условиях пандемии. Позже она не раз трансформировалась из-за внешних вызовов, в частности, по причине введения антироссийских санкций. Важно, что уже достигнуты результаты в разных сферах.

Политик отметил, что принцип "государство для человека" реализуется в России по всем направлениям.

"Это касается и мер социальной поддержки, в первую очередь семей с детьми, пожилых людей, ветеранов и участников боевых действий, инвалидов и других категорий граждан, которые нуждаются в помощи страны. Ряд адресных мер, пособий и выплат был, несмотря на сложные финансовые условия, расширен", – заметил Медведев.

По его словам, государство особое внимание уделяет поддержке участников СВО и их семей. В стране есть комплексная система заботы о военных. Ее цель – сделать легче жизнь военнослужащих.

На пленарном заседании также выступил и зампредседателя правительства РФ Александр Новак. Он отметил, что кабмин вместе с "Единой Россией" за пять лет совместной работы смог удвоить до 214 триллионов рублей номинальное ВВП.

Новак подчеркнул, что российская экономика стала четвертой в мире по паритету покупательной способности. Государство с помощью полученных ресурсов смогло поддерживать семьи, строить дороги, школы, больницы, обеспечивать безопасность и оборону страны.

Зампред правительства заявил о росте на 35% инвестиций в основной капитал. По его словам, в регионах появились тысячи высокооплачиваемых рабочих мест. Кроме того, в 1,5 раза увеличился оборот розничной торговли, а безработица уменьшилась до исторического минимума.

Также уровень бедности упал почти вдвое – с 12,1 до 6,7%. Это произошло благодаря росту минимального размера оплаты труда, поддержки семей с детьми, социальных контрактов, адресных пособий.

"Как отметил Дмитрий Анатольевич, народная программа партии полностью синхронизирована с целями и задачами, поставленными национальным лидером, и для их достижения также председателем правительства утвержден единый план, включающий 121 показатель. Он объединяет все направления работы правительства", – сказал Новак.

Он обратил особое внимание на национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". Представитель кабмина подчеркнул, что Россия переходит от экономики спроса к экономике предложения.

Новак добавил, что по поручению президента кабмин утвердил план структурных изменений экономики страны до 2030 года. Он включает в себя семь направлений. Речь идет о повышении трудовой занятости граждан, ветеранов специальной военной операции, многодетных родителей, женщин с детьми.

"Уважаемые коллеги, в заключение хотел бы отметить, что все, что совместно достигнуто – рост экономики, независимость от западных технологий, стабильность рынка, – стало возможным благодаря консолидации общества. "Единая Россия" – это политический фундамент этой стабильности", – подчеркнул Новак.

По его словам, правительство готово продолжать плотную совместную работу. Он выразил уверенность, что кооперация "Единой России" и команды правительства Москвы поможет добиться результатов по всем задачам, которые были поставлены российским лидером.

Ранее Собянин принял участие в совместном заседании бюро высшего совета и президиума генерального совета партии "Единая Россия". Мероприятие было посвящено итогам праймериз. Медведев тогда оценил результаты предварительного голосования, отметив его эффективность как инструмента предвыборной кампании, и обратил внимание на широкую вовлеченность граждан.